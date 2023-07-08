برلماني: قانون" التحالف الوطني" جاء في توقيت مهم والسيسي يدعم المؤسسات الأهلية

قال النائب علاء عبدالنبي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: ان قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي، الذي سيناقشه مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري جاء في توقيت مهم يستهدف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته الخيرية.

وأكد عبدالنبي أن مؤسسات العمل الأهلي شريك أساسي في معركة التنمية ، وعليها دور وطني وأعباء أكثر خلال عام 2023، لافتا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم يقوة مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريك أساسي له دور محوري في معركة التنمية و ايضا دور مؤثر في حقوق الأنسان بأعتبار أن مكافحة الفقر أحدي محاور ملف حقوق الأنسان .

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم نموذجا فريدا فى العمل الاهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى، خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.



وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.