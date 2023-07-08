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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم محتويات مشتل بالطريق الأبيض في كرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مشتل بمنطقة الطريق الأبيض أمام قرية برك الخيام بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مشتل بمنطقة الطريق الأبيض أمام قرية برك الخيام بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزى الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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