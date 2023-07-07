أبرز غيابات الزمالك في موقعة فيوتشر بالدوري.. غدًا

يغيب عن فريق الزمالك في لقاء فيوتشر غدًا السبت، بالجولة الـ 33 لمسابقة الدوري الممتاز لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والفنية كل من، محمود حمدي الونش، ونبيل دونجا، وسامسون أكينولا، ومصطفي شلبي، ومحمد عبدالشافي، وعبدالله جمعة، وأحمد بلحاج .

كما يغيب حسام عبدالمجيد وحاتم سكر ومحمد طارق لتواجدهم مع المنتخب الأوليمبي، وسيف جعفر وويوسف نبيه لانقطاعهم عن التدريبات بعد توقيعهم لفريق بيراميدز .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - محمود شبانة - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - علي ياسر - محمد صلاح.

يدخل الزمالك لقاء فيوتشر في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث لجدول الترتيب وذلك برصيد 58 نقطة.

كان الزمالك قد توج بالدوري في الموسمين الماضيين مع المدربين، البرتغالي فيريرا والفرنسي كارتيرون، بينما فقد فرصه في حصد البطولة هذا الموسم وفرص حصد المركز الثاني أيضا، ليتأكد مشاركته في كأس الكونفيدرالية الإفريقية في النسخة المقبلة.