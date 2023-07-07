عظم شهيدك.. العقيد تامر شاهين اشترى مقبرته قبل استشهاده بشهر واحد

تستعرض البوابة نيوز سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية .

كما نستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية

حلقة اليوم للبطل الشهيد العقيد تامر محمد لطفي شاهين

من هو العقيد تامر محمد لطفي شاهين؟



في يوم 4 يوليه 2017 ، استشهد العقيد تامر محمد لطفي شاهين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وهو الحادث الذي أسفر عن استشهاد 3 وإصابة 10 من حراس الوطن.

العقيد تامر شاهين استشهد تاركا خلفه 3 أبناء هم "عمر" طالب بكلية الهندسة، و"عبد الرحمن" في المرحلة الإعدادية، و"علي" في المرحلة الابتدائية.

جنازة عسكرية

أقيمت جنازة عسكرية مهيبة تقدمها محافظ الأسكندرية لتشييع جثمان الشهيد العقيد تامر شاهين، من مسجد سيدي جابر حيث مثواه الأخير بمدافن العائلة بمقابر الناصرية ببرج العرب.



أرملة الشهيد

كشفت السيدة "نجوى إبراهيم" أرملة شهيد الواجب، تفاصيل آخر مكالمة هاتفية جمعتهما قبل ساعات من استشهاده قائلة: "صلى الفجر قبل استشهاده واتصل بيا كان بيطمن على الأولاد.. وكان دايما بيطمني عليه علشان منقلقش.. وأوصاني وأولاده على البلد قبل الحادث، مضيفة أنه اشترى مقبرته قبل استشهاده بشهر واحد.

وتابعت: "هو الآن في منزلة أفضل وفي مكان أحسن.. وبدل ما يقضى الإجازة معانا هيقضيها مع زملائه شهداء الوطن، وأنا وولاده فخورين بيه لأنه كان دائما يوصيني على بلده، وإنه أدي واجبه من أجل مصر.

تكريم مستحق

كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم ترقيته إلى رتبة عقيد، وإطلاق اسمه على مدرسة آمون في سموحة.

كما كرمه الرئيس في يوم 15 مارس 2018 ، في الندوة التثقيفية السابعة والعشرين التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والتي جاءت تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكري يوم الشهيد والمحارب القديم.



إطلاق اسم الشهيد العقيد تامر شاهين على مدرسة بالإسكندرية

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية الاسبق، أنه تم إطلاق اسم الشهيد العقيد تامر محمد محمد لطفي شاهين على مدرسة آمون الابتدائية بسموحة، وذلك تخليدا لذكرى شهيد الواجب الوطني، والذي استشهد في شمال سيناء بعد انفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كان يستقلها بصحبة ضباط ومجندين في العريش.