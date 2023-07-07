هل يقف سن الرئيس الأمريكى حجر عثرة أمام ترشحه للانتخابات القادمة؟

تساءلت صحيفة ذا هيل الأمريكية، عن سن الرئيس الأمريكى جو بايدن "٨٠ عاما"، وهل يقف حجر عثرة أمام ترشيحه للانتخابات الرئاسية القادمة والتى إن فاز بها سينتهى بعمر ٨٦ عاما.

وقالت الصحيفة، إن مخاوف الناخبين الأمريكيين من أن الرئيس بايدن أكبر من أن يقضى فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات كرئيس، يبدو بشكل متزايد وكأنه التحدى الأكبر الذى يواجهه فى سبيل الفوز بإعادة انتخابه العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أكبر الرؤساء السابقين رونالد ريجان والذى أنهى ولايته الثانية فى عمر ٧٧ عامًا، فى حين أنهى الرئيس السابق دونالد ترامب "المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهورى للرئاسة"، فترته الأولى عند ٧٤ عاما.

صحة بايدن وعمره

وتقول الصحيفة، إنه يتعين على بايدن القيام ببعض الأعمال لإقناع الناخبين بأن لديه القدرة العقلية والبدنية على الترشح لإعادة الانتخاب.

وأضافت، أن ٦٨ فى المائة من الناخبين أكدوا فى استطلاع حديث أجرته شبكة "إن بى سى نيوز" إنهم قلقون بشأن صحة بايدن، حيث عكس ٥٥ فى المائة مخاوف كبيرة، وأنه فى استطلاع رأى آخر أجرته جامعة سافولك وصحيفة "يو إس إيه توداى" للديمقراطيين والمستقلين، قال ٣٧٪، إن سن الرئيس يجعلهم أقل احتمالية فى التصويت له.

فيما كشف استطلاع ثالث أجرته صحيفة "ذا ايكونوميست" ومركز "يوجوف" أن ٤٥ بالمائة من المستقلين يقولون إن صحة بايدن وعمره "يقللان بشدة من قدرته على القيام بالمهمة"، لافتة إلى تراجع البيت الأبيض هذا الأسبوع عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بصحة بايدن.

سقوط بايدن المتكرر

وأشارت ذا هيل، إلى سقوط بايدن المتكرر، قائلة، "عندما تعثر بايدن وسقط فى حدث فى وقت سابق من هذا الصيف، كانت هناك مخاوف بشأن صحته، فبالنسبة لخصومه السياسيين، كان هذا دليلا على حالته الهشة".

وأشارت إلى أنه صدرت عن بايدن، الذى لديه تاريخ طويل من الأخطاء فى تعبيراته، تصريحات مغايرة مرتين حول أوكرانيا والعراق، وأن المعارضين يستغلون هذه الأخطاء كدليل على أن بايدن قد خسر خطوة ويجب ألا يترشح لولاية رئاسية ثانية. ونقلت الصحيفة عن المرشح الرئاسى الجمهورى حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، قوله فى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه يعتقد أن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم "ديمقراطى"، يناور فى الخلفية، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تسير الأمور "إذا بايدن قد لا ينجح فى النهاية".

الناخبون الأكبر سنا

وأوضحت أن بعض المحللين السياسيين يعتقدون أن الحزب الجمهورى يلعب بالنار فى اللعب وراء عمر الرئيس بايدن، حتى لو كانت مشكلة بالنسبة لبعض الناخبين، فإن العبث الدائر حول سن بايدن يقول إن ذلك قد يكون مخاطرة كبيرة بإغضاب الناخبين الأكبر سنا، وهم كثر.

كما نقلت عن جيم كيسلر نائب الرئيس التنفيذى للسياسة لمركز الفكر الديمقراطى "ثيرد واى"، قوله إن أفضل شىء يفعله البيت الأبيض هو التركيز على إنجازات الرئيس بايدن. وأكدت أن بايدن يواجه تحديات أخرى، بما فى ذلك الاقتصاد والمشاكل القانونية لابنه هانتر، والتى استدعت هجوما من الحزب الجمهورى.

سخرية من سلوك بايدن

وسخر قراء أسوشيتد برس من الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بعد سلوكه الغريب على خشبة المسرح فى عيد الاستقلال.

وتُظهر المشاهد بايدن، وهو يلقى خطابا إلى عائلات المحاربين القدامى الأمريكيين، بالأمة الرائدة فى العالم، ومع ذلك، بعد الخطاب، بدأ بايدن بالتجول حول المسرح والنظر حوله باحثًا عن باب الخروج.

وتساءل القراء: "هل يستطيع إلقاء خطاب دون أن يضيع على المسرح؟"، "يبدو تائها ومشوشا للغاية، إنه أمر مثير للشفقة"، "من يدير البلد حقًا؟ هذا الرجل لا يفقه ما يحدث"، "انهيار الإمبراطورية".

وسخروا، "جو، ارمش بعينيك مرتين إذا كنت محتجزا"، "تأخر بايدن قليلا لأنه ساعد هانتر فى العثور على حقيبة الكوكايين"، فى إشارة إلى الأنباء الأخيرة التى تفيد بأنه تم العثور على كوكايين فى البيت الأبيض، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم العثور على مادة بيضاء فى البيت الأبيض، وبالفحص تبين أنها تحتوى على الكوكايين، مما أدى إلى إخلاء البيت الأبيض بشكل طارئ.

