هاكله بأسناني.. فاطمة ناعوت ترد على يوسف زيدان بعد تصريح «أنا أهم من طه حسين»

أكدت الكاتبة فاطمة ناعوت أن جملة يوسف زيدان عن عميد الأدب العربي «أنا أهم من طه حسين» لم تكن واقعية؛ لأننا كنا في حضرة طه حسين ولم نقبل أن يجرى التقليل من قيمة عميد الأدب العربي.

وقالت الكاتبة فاطمة ناعوت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد إن المثقفين غضبوا من جملة يوسف زيدان لأنهم لم يحضروا ولم يروا ما حدث بالندوة.

وتابعت الكاتبة فاطمة ناعوت: لو تم الانتقاص من قيمة طه حسين «هاكله بأسناني»، مشددة على أن يوسف زيدان تأسس على مدرسة طه حسين.

وأضافت قائلة: طه حسين كان مستقبل الثقافة في مصر، واستحق أن يكون منهجا دراسيا في المدارس.



