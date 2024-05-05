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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يضبط المتهم بإلقاء زوجته من السيارة وخطف أنجاله بدمياط

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة وخطف أنجاله بدمياط.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة  وخطف أنجاله بدمياط.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/4/2024 حدثت مشادة كلامية بين (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) ، وزوجته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) لخلافات أسرية بينهما وقيام الأول بتحرير محضر بقسم شرطة ثان دمياط ضد زوجته لعدم إهتمامها بأنجالهم وترك مسكن الزوجية.

 وعقب ذلك توجه لمدرسة نجله لرؤيته وقام باصطحابه رفقته، فحدث مشاجرة بينه وبين زوجته فقام بدفعها عنوة فلاحقته لسيارته وتمسكت بالباب الخلفى إلا أنها سقطت أرضاً، وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

 

بإلقاء زوجته السيارة وخطف أنجاله بدمياط بدمياط بإلقاء زوجته من السيارة وزارة الداخلية