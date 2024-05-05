الدوري الإنجليزي.. صلاح يفتتح أهداف ليفربول أمام توتنهام

تقدم فريق ليفربول، على ضيفه توتنهام بهدف دون رد، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "آنفيلد" في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الدولي المصري محمد صلاح، أهداف ليفربول أمام في الدقيقة 16 بعد استغلال تمريره من كودي جاكبو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان ديك، روبرتسون

خط الوسط: إندو، إليوت، ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

ودخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة فيما يأتي توتنهام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.