رئيس جامعة المنيا يزور الكنائس والمطرانيات لتقديم التهنئة بعيد القيامة

قام الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بزيارة لمطرانية الأقباط الأرثوزكس، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة المنيا؛ وذلك لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق رئيس الجامعة خلال زياراته، أمين عام الجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، ومدير إدارة العلاقات العامة، ومدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة على اعتزازه بالروابط القوية التي تجمع المسلمين والمسيحيين، والسماحة الدينية التي تُميز الشعب المصري، مُعربًا عن سعادته؛ لمُشاركته مشاعر التسامح والمودة بين أبناءالوطن الواحد.

كما وَجَّه التهنئة لمواطني المنيا جميعًا من الإخوة الاقباط، داعياً المولى عز وجل، أن يحفظ بلادنا، ويُديم عليها وحدة وترابط شعبها، وأن تُواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين ومسيحيين، تحقيق التنمية، والتعمير ،والازدهار، وأن يُوفق الله قيادة دولتنا، لتحقيق النهضة الشاملة لمصر، والحفاظ على سلامة أراضيها، لنَظَّل ننعم بالأمن والأمان والاستقرار.

كما عَبَّر الأساقفة، عن تقديرهم وثنائهم للدور الاجتماعي والوطني البارز لجامعة المنيا، مقدمين شكرهم للتهنئة والمُعايدة، والتي تدل على أصالة ووحدة ابناء مصر جميعاً.