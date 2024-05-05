ضبط المتهمين بالنصب على أجانب في مدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بتعرفه على شخصين عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الإجتماعى وأوهماه بقدرتهما على إدخال ذويه (يقمون بالخارج) للبلاد نظير مبلغ مالى، وتحصلا منه على مبلغ مالى مقابل ذلك، إلا أنهما لم يقوما بذلك أو رد المبلغ وإتهمهما بالنصب عليه.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( المبلغ المالى حصيلة واقعة النصب) على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.