منتخب امريكا يحصد ذهبية رالي الفراعنة للدراجات النارية.. ومصر تفوز ببرونزية السباق

فاز منتخب امريكا للدراجات النارية بلقب رالي الفراعنة الدولي الذى استضافته القاهرة خلال الفترة من 2 مايو وحتى 8 من نفس الشهر .

والذى يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية

وحصل منتخب مصر على المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في حين فاز منتخب الجزائر بالمركز الثاني والميدالية الفضية .

وقام بتوزيع الجوائز والميداليات الدكتورأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية نائباً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإبراهيم فريد رئيس الإتحاد العربي للدراجات النارية

من جانب اخر شهدت أحداث رالي الفراعنة الدولي للدراجات النارية مشاركة 10 دولة هم: الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، جنوب إفريقيا، تايوان، الجزائر، السعودية، السودان، فلسطين ليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

من جانبه أشاد إبراهيم فريد رئيس الإتحاد العربي للدراجات النارية بدعم الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية وكذلك دعم وزير الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية للبطولة مؤكداً أن مصر دائماً جاهزة لاستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية سواء على الصعيد القاري او العالمي.

وقال رئيس الاتحاد العربيللدراجات النارية إن البطولة شهدت منافسات قوية وحصول منتخب مصر على المركز الثالث امر جيد ويؤكد ان منتخب الفراعنة يتقدم بشكل سريع.