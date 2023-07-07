ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي على مدينة "لفيف" الأوكرانية إلى 51 قتيلا ومصابا

الجمعة 07/يوليو/2023 - 10:07 ص

أعلنت وزارة الشئون الداخلية الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى تاريخي في مدينة "لفيف" الواقعة غربي البلاد، إلى تسعة قتلى و42 مصابا.

وأضافت الوزارة -عبر تطبيق تليجرام حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وكان مسئولون أوكرانيون قد قالوا في وقت سابق إن الهجوم الصاروخي تسبب في تدمير أكثر من 30 منزلا وأكثر من 250 وحدة سكنية و10 مساكن على الأقل ومبنيين جامعيين ودار للأيتام ومدرسة، بالإضافة إلى محطة فرعية للطاقة.