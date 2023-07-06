فيديو.. بلقيس فتحي تطرح “ألف روح” باللهجة للمصرية

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أغنية باللهجة المصرية بعنوان “ ألف روح “ على موقع الفيديوهات ”يوتيوب”.

وتعاونت بلقيس في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن اللبناني غي مانوكيان ومن توزيع سليمان دميان وإخراج إيلى فهد.

وكتبت بلقيس عن الأغنية على حسابها بموقع انستجرام:"ألف روح خرجت للنور عمل إشتغلته من قلبي بكل حب وبيشبهني بكل التفاصيل والأغنية تشبه ناس كتير وإن شاء الله تلمس وجدانكم".

وتقول كلمات الأغنية:" قالوا دي يوم يومين اخرها

ولو توصل لفين في غيرها

دي وقعة ووقعتين كبيرها

ونمسح اسمها

قالوا كلام كتير وأعدّي

انا مش شايفة غير تحدّي

عايزة افرح واطير لوحدي

بناس انا احبها

انا جامدة ومش بخاف

انا عاشقة الاختلاف

انا شايلة على الكتاف

احلامي من زمان

انا واحدة بألف روح

انا عايشة بكوم طموح

خلي اللي يروح يروح

وهكمل مهما كان

يذكر أن أغنية ألف روح هي رابع أغنية لبلقيس فتحي باللهجة المصرية بعد اغنية دبلوماسي ونتدلع والمزاجنجي".

https://www.youtube.com/watch?v=1c4iZYW-SYY

