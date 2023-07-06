فيوتشر يخوض تدريبه استعدادا للقاء الزمالك بالدوري

خاض فريق فيوتشر، اليوم الخميس تدريباته استعدادا للقاء الزمالك المقرر له بعد غد السبت على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب علي ماهر مدرب فيوتشر اللاعبين بالتركيز وخوض لقاء الزمالك لحصد الثلاث نقاط، لضمان الحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة .

ويدخل الزمالك لقاء فيوتشر في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث لجدول الترتيب وذلك برصيد 58 نقطة .

يذكر أن مدرب الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

تحدث أوسوريو مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وحرص المدير الفني على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية التي يقوم اللاعبون بتنفيذها استعدادا للمباراة المقبلة أمام فيوتشر.