رئيس خارجية الشيوخ يستقبل نظيره بالبرلمان الأوروبي

استقبل حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 ، ديفيد ماكاليستر رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن القومي ونائب رئيس التكتل الأكبر في برلمان الإتحاد الأوروبي (EPP) والذي قدم إلى مصر في زيارة قصيرة.

تباحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري وبرلمان الإتحاد الأوروبي وتم خلال اللقاء تبادل الآراء في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها الشراكة الاقتصادية وأمن البحر المتوسط ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والأمن الإقليمي ودور مصر في الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط .

كما تطرقت المباحثات إلى التغيرات الچيوسياسية الدولية الراهنة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري، وكذلك إلى الجهود المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الليبي لإعادة استقرار دولتهم وأيضا الى دور مصر في تهدئة الأوضاع في دولة السودان الشقيقة ودعم جهودها الرامية لوقف المواجهات المسلحة والتوصل لحل سياسي سلمي يحافظ على أمن الشعب السوداني الشقيق ويعيد الاستقرار لدولته.

واشاد ماكاليستر بتميز الشراكة المصرية الأوروبية وثمن ما حققته مصر نحو الارتقاء بحقوق المرأة وحقوق الأقباط واستمع إلى الخطوات الايجابية التي اتخذتها الدولة المصرية نحو فتح المجال العام والسياسي عبر الحوار الوطني .

حضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.