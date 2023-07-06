رسمياً.. أسينسيو ينضم لباريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسى، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد الإسبانى.

كشف النادى الباريسي في بيانه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن أسينسيو وقع على عقد مدته 3 مواسم، ينتهي في صيف 2026.

سينضم اللاعب الإسباني الدولي لصفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد في 30 يونيو الماضي.

مهد باريس سان جيرمان للإعلان عن الصفقة عبر حسابه على "تويتر"، حيث نشر صورة لعلم إسبانيا، ولاعب يمسك هاتفا محمولا، وكتب رسالة "أراكم في الثانية مساء".

يعتبر أسينسيو ثاني الصفقات الباريسية هذا الصيف بعد الإعلان عن ضم ميلان سكرينيار، بعقد يمتد حتى صيف 2028.

انضم سكرينيار صاحب الـ 28 عاما أيضا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.