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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس رأس سدر يتابع فعاليات "١٠٠ يوم صحة"

رئيس رأس سدر يتابع
رئيس رأس سدر يتابع فعاليات المبادرة
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تواصلت اليوم الخميس فعاليات مبادرة ١٠٠ يوم صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية بمدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي بقرية ابوصويرة برأس سدر

بناء على تعليمات الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وتحت إشراف الدكتور  عبد التواب عريضة ، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء .

من جانبه تفقد المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر أعمال القافلة الطبية بمبادرة ١٠٠ يوم صحة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي بقرية ابوصويرة برأس سدر  .
تخصصات ( باطنة _ وجراحة _و اطفال _و أسنان _و جلدية _و أنف و إذن _ و نساء) . 
تشمل المبادرة تقديم جميع  الخدمات ومنها مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة والكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج وفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - والقولون-و الرئة - وعنق الرحم) ويتم تقديم خدمات المبادرة بكافة مدن المحافظة ومن خلال العيادات المتنقلة وللتفاصيل من خلال الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ أو الدخول على الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg

و تستمر أعمال القافلة يوماً آخر غداً الجمعة في قرية رأس مسلة بمدرسة سالم أبو حامد للتعليم الأساسي أمام الوحدة القروية.

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مبادرة 100 يوم صحة - رأس سدر المحاسب علي حمادة رئيس مدينة راس سدر قرية ابوصويرة مدرسة احمد عرابي للتعليم الأساسي