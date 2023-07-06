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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إسعاد يونس تنفي صلتها بفندق المشاجرة في الغردقة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
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حرصت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس على نفي شائعة امتلاكها لفندق يقدم لحوم حمير نشب به مشاجرة في الغردقة مؤخرا.

وقالت إسعاد عبر موقع التغريدات تويتر: "تردد اسمي في عدة أخبار تتعلق بمشاجرة حدثت في فندق ما بالغردقة، وأؤكد أنني لست صاحبة الفندق مكان المشاجرة وليس لدي أي معلومات عن الواقعة وبالتالي لن أقاضي أحدا لا أعرف مَن هو، رجاء توخي الحقيقة قبل إطلاق أخبار على عواهنها، شكرا".
 وحملت مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عناوين من بينها " فندق إسعاد يونس إتدغدغ بسبب لحم الحمير" و"خناقة شوارع في أحد فنادق الغردقة" و "فندق شهير يقدم لحم الحمير للزبائن".

وقالت غرفة المنشآت الفندقية إن هذه الأنباء غير صحيحة وعارية تماما من الصحة.
حيث تم التأكد من أن هذه اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومن النوع الجاموسي المستورد، وتاريخ الصلاحية الخاص بها ساري، وليس بها أى مشكلات ولا يوجد أي من أنواع اللحوم المخالفة، كما أن جميع تراخيص هذه المنشأة الفندقية سارية.

اسعاد يونس مشاجرة فندق لحم حمير الغردقة