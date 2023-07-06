فرنسا: ضبط 1.5 طن من قذائف الهاون النارية فى منطقة "إيل دو فرانس"

صادرت الشرطة الفرنسية 1.5 طن من قذائف الهاون نارية فى منطقة "إيل دو فرانس" استخدمت خلال أعمال الشغب التى اندلعت فى كثير من المدن الفرنسية إثر مقتل الفتى "نائل" برصاص ضابط شرطة في نقطة تفتيش مرورية في "نانتير غربي باريس.

وتم ضبط قذائف الهاون النارية خلال عملية قام بها المحققون في الفترة من 28 يونيو الماضي إلى 5 يوليو الجاري، وفي الوقت نفسه تم ضبط 54 ألف من هذه العبوات في "بيزانسون" في أقليم "دوب" (في شرق فرنسا) وتم اعتقال 11 شخصا.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على حسابه على "تويتر" أنه تم ضبط 1.5 طن من قذائف الهاون منذ 28 يونيو في منطقة باريس واعتقل 11 شخصا، كما تم ضبط 54 ألف من هذ العبوات الناسفة في "بيزانسون"، مشيدا بالجهود التي بذلتها الشرطة الفرنسية لمصادرة هذه القذائف.

وأكد على "مواصلة مكافحة هذا الاتجار غير المشروع بكل عزم" وضبطت الشرطة الفرنسية أيضا أمس /الثلاثاء/ في باريس، 408 كيلوجرامات من قذائف الهاون وتم إبلاغ الشرطة بأنه هناك عملية بيع تمت عبر تطبيق "تليجرام" وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على ثلاثة أشخاص في الدائرة الثامنة عشر بالعاصمة الفرنسية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد اكد خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسى حول آخر تطورات الوضع وأحداث الشغب في البلاد - أن العدد الإجمالي للذين تم القبض عليهم بلغ 3505 أشخاص بينهم 1373 في باريس وضواحيها، وأقل من 10% منهم غير فرنسيين و60% منهم ليس لديهم سجل لدى الشرطة، كما تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 59 عاما ومتوسط أعمارهم بين 17 و18 عاما.

ومنذ 27 يونيو الماضي، تم إضرام النيران في 5.892 سيارة، وتسجيل أكثر من 12.202 حريق في حاويات القمامة في جميع أنحاء البلاد، كما تم إحراق وتخريب نحو 1.105 مبنى، وتسجيل مالا يقل عن 270 هجوما على مراكز الشرطة والدرك، فضلا عن إصابة أكثر من 800 عنصر من قوات الأمن خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الليالي الماضية.