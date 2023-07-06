ضبط شخصين بتهمة تجميع زيوت السيارات وإعادة بيعها بالأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين لتجميعهما زيوت السيارات وإعادة بيعها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة بالأميرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة محمل عليها كمية من زيوت السيارات مدون عليها ماركات مختلفة تزن (1500 لتر "مقلدين مجهولين المصدر") وكذا ضبط مبلغ مالى.

وبمواجهتهما قررا بأنهما يقومان بشراء زيوت من محطات الوقود صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها يدوياً فى جراكن خاصة بماركات مختلفة لأعلى سعر وبيعها من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط خاص بشراء تلك الزيوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.