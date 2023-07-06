تعرف على حظك في الأبراج اليوم الخميس 6 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

توقعات برج الحمل

يجب أن تتخلص اليوم من عاداتك وسلوكياتك السيئة. ابحث عن نماذج محددة ولاحظ ما يفعلون وما لا يفعلون؟ تحطم اليوم كل العقبات التي تواجهك وتخلق لنفسك طرقا جديدة حتى تحصل على مزيد من الفرص. لا تدرك الآن أنك ربما تنهزم في نهاية هذه الطرق. لا تضع طاقتك في أمور تنتهي بالفشل.

توقعات برج الثور

لديك أفكار لا حصر لها ولا عدد ولكنك تصبر حتى تحدد أي الأفكار التي يمكنك التركيز عليها. أنت مشغول بهذه الأفكار فحاول أن تدونها حتى لا تنساها. إذا لم تستطع التفكير فيها الآن بطريقة موضوعية، يفضل تأجيل التفكير فيها ليوم آخر.

توقعات برج الجوزاء

فقدت ثقتك في نفسك خلال الشهر الماضي، ولكن كل شيء سيكون على ما يرام خلال هذا الشهر. هناك تغير ملحوظ في أسلوبك وتنظر لكل شيء بطريقة إيجابية يوما بعد يوم. ثق في نفسك وفي أفكارك وطموحاتك وحاول ان تنسى الشكوك التي كانت تنتابك الشهر الماضي.

توقعات برج السرطان

تشعر بالكآبة أو بالرغبة في الاستسلام، ننصحك بطرد الأفكار السلبية وعدم التقصير في أدائك مهما كانت نفسيتك متعبة ورفه عن نفسك. لا خوف على عواطفك وآمالك من الخيبة فالوضع مستقر نسبيا ويميل إلى الوضوح. تبحث في كتب طب الأعشاب عن الأنواع التي تساعدك على التخلص من التعب.

توقعات برج الاسد

ليس من المتاح لك اليوم أن تشجع الآخرين على أن يكونوا متحمسين. هناك شعور كبير بالتحفظ والانطوائية يسرق منك طاقتك اليوم. عليك أن تدرك جيدا أن التحفظ جزء من شخصيتك. لا تعتقد أو تظن أنك ستظل دائما نشيطا. عليك أن ترتاح ولو لفترة بسيطة.

توقعات برج العذراء

تشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك، ربما تحصل على منصب مهم، أو تبدأ مشروعا كبيرا يجعلك تقترب من أهدافك. الحوافز كثيرة ومحيطك داعم لك. تقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وسفر. تحيط بك أجواء ممتازة، ما يتركك مرتاحا نفسيا وجسديا.

توقعات برج الميزان

تتمتع اليوم بعقل تحليلي يخدمك بشكل ملحوظ في العمل. هذه السمة لن ولم تخدمك في حياتك الشخصية. من المحتمل أن هناك شخصا ما سيغضب بسبب افتقاده لحنانك واهتمامك. الوقت متاح أمامك للرجوع لبعض الأحداث الماضية والاستفادة منها. هل قمت بإرسال رسالة غير مقصودة اليوم؟ قم بتصحيح أي أخطاء غير متعمدة.

توقعات برج العقرب

طرأت العديد من التغييرات على حياتك خلال الفترة الماضية. ألم يحن الوقت للتأقلم مع هذه التغيرات؟ هذه التغيرات في العمل وفي المنزل. ركز على وظيفتك التي تشغلها الآن بدلا من التفكير في أمور أخرى ليس لك الحق في أن تتصرف فيها.

توقعات برج القوس

تستطيع اليوم أن ترتاح لوقت طويل بعد مشقة وتعب بسبب أعمالك ومهماتك التي قمت بها خلال الأسابيع الماضية. تبدو قلقا بسبب اضطراب أوضاعك المالية هذه الأيام. لا داع للقلق فكل الظروف والأحداث اليوم لصالحك منها ما يوضح لك الطريق الصحيح أو يحذرك من شيء ما.

توقعات برج الجدي

إن الأمور لا تسير في مصلحتك حتى أنك تنهض من النوم عصبيا، ولا يستطيع أحد أن يتكلم معك ولو كلمة واحدة لأنك عصبي. مشاكل في فترة الظهيرة وإرهاق في المساء مما يجعلك تلزم البيت وترفض دعوات أصدقائك للخروج.

توقعات برج الدلو

حياتك مليئة اليوم بالأحداث المثمرة على الجانب المهني والعاطفي. كنت تظن أن الواقع مؤلم ولكنك ستكتشف العكس اليوم. ابذل كل جهودك حتى تكشف الحقيقة وهذا لا يعني أن الأمر صعب ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدقة. لا تتردد في الانضمام إلى مجموعة جديدة من الأصدقاء

توقعات برج الحوت

أنت لبِق وماهر وبالتأكيد تلفت أنظار أشخاص يهمك أمرهم، فلا تتردّد في استغلال طاقتك في هذا اليوم المميز. على الرغم من أن الجو العام قد يظهر شجارا أو جدالا فكن منتبها للأمر. أنت مسموح لك صباحا بتناول فنجان قهوة، لكنك هذه الأيام تكثر من شربها مع أنها مضرة لك.