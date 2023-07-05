برلماني: الدولة تسعى لتشجيع الاستثمار وخلق فرص استثمارية

قال النائب نادر الخبيري، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين وذلك في إطار خطة الدولة السعي لرفع معدلات وجذب المستثمرين لرفع الطاقة الإنتاجية وهذا يعد هدفا من أهداف الجمهورية الجديدة وهو الاستثمار دون معوقات.



وأضاف النائب نادر الخبيري، أن الدولة تسعى بقوة لتشجيع الاستثمارات بجميع أنواعها، وذلك من أجل فرص استثمارية جديدة ودخول عدد أكبر من المستثمرين السوق مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن الدولة منحت العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في عدة مجالات مختلفة سواء كانت صناعية أو سياحية وغيرها من المجالات التى تساهم على تنشيط السوق الاستثماري.



وأوضح النائب نادر الخبيري، أن القطاع الخاص له دور كبير فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات والتسويق للفرص الاستثمارية فى مصر ، خاصة أن مصر تعد من الأسواق الكبيرة في المنطقة العربية والأفريقية وبالتالي فهي محط أنظار المستثمرين .



وأشاد النائب نادر الخبيري، بجهود الدولة الكبيرة المبذولة على أرض الواقع لتشجيع الاستثمارات من خلال مشروعات القوانين التى تساهم فى تهيئة بيئة الاستثمار وضمان للأمان المستثمرين أو من خلال تهيئة البنية التحتية أو إنشاء المدن والمجمعات الصناعية.