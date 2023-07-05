موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري أمام فيوتشر

أغلق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صفحة كأس مصر، بعد الفوز على غزل المحلة أمس الثلاثاء، بستة أهداف مقابل هدف، في الدور ثمن النهائي، ويستعد للعودة لبطولة الدوري مرة أخرى بمواجهة فيوتشر.

ويستعد الزمالك لختام مشواره في بطولة الدوري العام، خلال شهر يوليو، الجاري، بثلاث مواجهات أمام فيوتشر والأهلي وفاركو.

ويلتقي الزمالك مع فيوتشر، يوم السبت المقبل 8 يوليو باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين يوم الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو في تمام الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك، المركز الرابع، برصيد 56 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 8 آخرين، وتلقي 7 هزائم، ويمتلك الفارس الأبيض فرصة كبيرة للتقدم مركزًا في جدول الترتيب حال فوزه فى المباراة المقبلة بالدوري، وتعثر فيوتشر في مباراة الغد.