خبير أثري يكشف أسرار مدينة كرانيس الأثرية في الفيوم.. بالفيديو

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن ما يميز مدينة كرانيس الأثرية في الفيوم كونها على مساحة حوالي 800 متر مربع وهي من الحضارة اليونانية القديمة، وبناها بطليموس الأول لتصبح مستعمرة زراعية ومنازل يتم منحها كمكافأة لمن انتهت خدمته.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مدينة كرانيس تضم معبدا مهما للغاية تم تخصيصه لعبادة الآلة سبيك معبود الفيوم، ويتوسط المدينة شارع ملكي تضم حي قائم بذاته حتى الآن يحتوي على مخبز ومطحن ومخزن للغلال، ويضم معبدين في الشمال والجنوب وجبانة بالإضافة إلى معاصر عنب ومطاحن غلال.

كما لفت إلى أن هذه المنطقة الأثرية كانت تشتهر بزراعة جميع أنواع الفاكهة والقمح والشعير، وظلت هذه المنطقة مجهولة حتى تم اكتشافها على يد العالم الأثري هانت خلال أول أعمال الحفائر في المنطقة ثم توالت الاكتشافات وأعمال الحفائر منذ عام 1914 على مدار 21 عاما.

