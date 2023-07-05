دخلت في الرصيف...طلب التحريات في إصابة أم وابنتيها في حادث تصادم بالهرم

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول إصابة أم وابنتيها في اصطدام سيارة ملاكي كانت تقلهم برصيف أسفل كوبرى الهرم، والاستعلام عن الحالة الصحية لهم لسؤالهم عن الحادث.

اختلال عجلة القيادة

وتبين من خلال التحريات أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ملاكي فاصطدم بالرصيف ، وأشار الفحص أن السيارة كانت تقودها السيدة عزة جمعة 26 سنة وابنتيها "تاليا عادل 5 سنوات" "عالية" عمرها عام نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

البداية

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بشارع ترسا المريوطية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدام السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.