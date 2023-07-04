CIB ممثلا للشرق الأوسط في اجتماع مجلس إدارة مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة

تمت دعوة البنك التجاري الدولي – مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر لحضور اجتماع مجلس إدارة المبادئ المصرفية المسؤولة المنعقد في إنجلترا (PRB) بصفته ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الإدارة و الذي عقد مع الهيئة الاستشارية للمجتمع المدني، و هي هيئة تم انشاؤها قبل عامين من أجل تسهيل المشاركة بين المجتمع المدني و الأعضاء الموقعين على مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB) ، و الذي يتكون عددهم من أكثر من 300 بنك يمثلوا ما يقرب من نصف القطاع المصرفي عالميا.

اجتمع قادة القطاع المصرفي وممثلو المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم لمناقشة التقدم الذي أحرزه الموقعون حتى الآن ورؤيتهم الاستراتيجية لمبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة في المرحلة التالية ، وأتاح الاجتماع فرصة لتبادل الأولويات و التحديات العملية التي تواجهها كل مؤسسة ولممثلي المجتمع المدني لتحديد التوقعات الخاصة بالرؤية الاستراتيجية المستقبلية2030 كما حث المجلس الاستشاري للمجتمع المدني الأعضاء الموقعين على التحرك بشكل أسرع في معالجة الأزمات العالمية الأكثر إلحاحا والتي منها تغير المناخ وتدهور الطبيعة والعدالة الاجتماعية والشمول المالي، مع إعطاء الأولوية لأزمة تغير المناخ.

ومن جانبها صرّحت د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي و ممثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس إدارة المبادئ المصرفية المسؤولة " أن هدف البنك، هو تقييم أداء إطار العمل وتحديد الاتجاه الاستراتيجي لعام 2030 لضمان فعالية ومصداقية الخطط والأهداف المرجوة من المبادئ المصرفية المسؤولة ، مضيفة أن الاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني ركز على حاجة البنوك لتسريع وتيرة تطبيق المبادئ المصرفية المسؤولة وتعزيز المشاركة الفعالة للعملاء".

وبصفته أحد الموقعين المؤسسين على مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة، فقد حرص البنك علي الإفصاح عن أهم الآثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن قرارات منح التمويل على البيئة والمجتمعات المحيطة بأعماله بمنتهى الشفافية في جميع تقاريره طبقا لتوجهات المبادئ المصرفية المسئولة.