فيديو.. أيمن مصطفى يطرح كليب "من كتر أحزاني" بالذكاء الاصطناعي 

طرح الفنان أيمن مصطفى أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "من كتر أحزاني" باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الكليب تم باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون تصوير أو رسم، تم فقط عن طريق إدخال بيانات مكتوبة وقام الذكاء الاصطناعي بتكوين الصور والمشاهد باستخدام هذه المعلومات.

أغنية "من كتر أحزاني" من كلمات الشاعر محمد سالم ، وألحان وتوزيع أيمن مصطفى، جيتارات مودي مجدي ، ناي جون روبيل ، عود أيمن مصطفى، تسجيل وميكس وماستر أيمن مصطفى .

يذكر أن أيمن مصطفى مطرب وملحن وموزع وسوليست بدار الأوبرا المصرية ومدرب كورال فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي وسبق أن قدم عدة أغاني من ألحانه بصوته وبصوت غيره من المطربين.

ومن أغانيه التي قدمها بصوته:ويا الصور ، بره الصندوق ، إنسان عادي.

https://youtu.be/tzVZMMhbZ6g

