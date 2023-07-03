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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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التنمية المحلية: تجهيز الغرف الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ بالعاصمة الإدارية الجديدة

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية
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قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه جارى حاليًا الانتهاء من تجهيز الغرفة الرئيسية لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ عدد 5 مراكز ثابتة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظات (جنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والاقصر )، كما تم البدء في إنشاء مركز السيطرة بباقي المحافظات.

وقال "آمنة" إنه تم التنسيق مع المحافظات لحصر وتجميع بيانات وإحداثيات المباني والأراضي التابعة لها والتي يمكن استخدامها لأغراض تخدم الشبكة إضافة الى التنسيق مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة على توريد مجموعة من الأجهزة لتنفيذ الحلول الفنية من خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية وإدارة الاشارة، كما تم توجيه مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتأهيل وتدريب عناصر تشغيل مراكز سيطرة الشبكة بالمحافظات، وتتابع الوزارة الموقف التنفيذي للمراكز بصورة مستمرة للعمل على تذليل أي معوقات أو تحديات والانتهاء من الإنشاء والتجهيز في التوقيات الزمنية المحددة.

واستكمالا لمسيرة التطور التكنولوجي واستراتيجية التحول الرقمي التى تنتهجها الدولة المصرية وتيسيرًا للخدمات المقدمة للمواطنين، تشهد وزارة التنمية المحلية سلسلة من النجاحات والإنجازات في طريق الجمهورية الجديدة بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية فى 2014 وحتى 30 يونيو 2023 وبعض النجاحات التي تحققت بفضل ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث وجه الرئيس السيسى  بالتوسع في إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز خدمات مصر على مستوى جميع المحافظات مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وزير التنمية المحلية تجهيز الغرف الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة طفرة تكنولوجية ومعلوماتية