ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عامل تسبب في وفاة شخص بعدما صدمه بسيارته بمدينة نصر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل تسبب فى وفاة شخص بعدما صدمه بسيارته بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا مصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) اصطدمت بأحد الأشخاص "مقيم بمحافظة بنى سويف" توفى متأثراً بإصابته حال عبوره الطريق بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والسيـــارة.. وبمواجهتــه اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبـــه خشية تعرضه للمسائلة القانونية "وتبين عدم حمله رخصة قيادة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على عامل بمحافظة بني سويف بمديرية أمن القاهرة بني سويف بمدينة نصر تسبب في وفاة قسم شرطة المقطم قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان