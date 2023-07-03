القبض على عامل تسبب في وفاة شخص بعدما صدمه بسيارته بمدينة نصر

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل تسبب فى وفاة شخص بعدما صدمه بسيارته بمدينة نصر.
تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا مصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) اصطدمت بأحد الأشخاص "مقيم بمحافظة بنى سويف" توفى متأثراً بإصابته حال عبوره الطريق بمحل البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والسيـــارة.. وبمواجهتــه اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبـــه خشية تعرضه للمسائلة القانونية "وتبين عدم حمله رخصة قيادة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.