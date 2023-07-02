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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تحصد 3 ميداليات متنوعة في الدوري العالمي للكاراتيه

3 ميداليات متنوعة
3 ميداليات متنوعة في الدوري العالمي للكاراتيه
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حصد  لاعبو المنتخب الوطني للشباب والناشئين والأشبال ثلاثة ميداليات متنوعة بواقع فضيتين وبرونزية في الدوري العالمي للكاراتيه المقام حاليا في كرواتيا.

فازت ريناد أسامة بالميداليه الفضية فى منافسات الكاتا، كما حصدت حبيبه موسي الميدالية الفضية فى منافسات الكاتا شابات، بينما جاءت البرونزية من نصيب هاجر إمام في منافسات كوميتيه شابات وزن تحت 55 كجم. 

وأحرز المركز الخامس كلا من مريم عبد الغنى كاتا ناشئات، ملك قاعود كوميتيه في وزن تحت 68 كجم . 

من جانبه أشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون في أول مشاركة دولية لهم مؤكدا أنهم سيكتسبون المزيد من الخبرات من خلال مشاركتهم في البطولات القادمة التي سيشاركون فيها. 

أضاف أن ما يتحقق من إنجاز يعود إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلى حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على تذليل كافة العقبات أمامهم.

الدورى العالمى للكاراتيه لاعبو منتخبنا الوطني وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى محمد الدهراوي