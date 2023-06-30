سفير الصين لدى الولايات المتحدة: إقامة علاقات مستقرة بين بكين وواشنطن يصب في مصلحة البلدين

قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة الأمريكية شيه فنج، إن إقامة علاقات سليمة ومستقرة بين بكين وواشنطن أمر يصب في مصلحة البلدين، معربا عن أمله في أن تتعامل الولايات المتحدة بشكل صحيح مع القضايا المهمة والحساسة مثل مسألة تايوان وفقا للمبادئ المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة السابقة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السفير الصيني ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، والتي قدمت التهنئة للسفير الصيني بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" يوم الخميس، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على الحفاظ على التواصل المستمر.

وأعرب السفير الصيني عن أمله في أن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالتفاهمات المشتركة التي توصل إليها رئيسا البلدين في بالي بإندونيسيا، وأن تعمل على إبداء الاحترام وإزالة العقبات من خلال إجراءات ملموسة، وأن تعمل أيضا على تعزيز الحوار وإدارة الخلافات وإجراء التعاون، من أجل إعادة العلاقات الصينية - الأمريكية إلى المسار الصحيح تدريجيا.. لافتا إلى طرح الرئيس الصيني شي جين بينج المبادئ الثلاثة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، والتي تمثل الطريقة الأساسية والصحيحة للبلدين للتعايش مع بعضهما البعض في العصر الجديد.