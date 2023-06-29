الجيش الروسي سيتسلم 11 سفينة وغواصة حربية هذا العام

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن سلاح البحرية الروسي سيحصل على عدة سفن وغواصات حربية العام الجاري، من بينها سفينتان سيستلمها قريبا.

وقال رئيس الشركة أليكسي رحمانوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس إن الشركة تخطط لتسليم 11 سفينة وغواصة حربية لسلاح البحرية الروسي هذا العام، منها ثلاث غواصات نووية، وغواصتان تعملان بالديزل والكهرباء.

وأضاف أنه في المستقبل القريب سيتسلم الجيش سفينتين حربيتين جديدتين هما سفينة "الأميرال جولوفكو" التي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 22350، وسفينة "رزكي" الصاروخية التي تم تصنيعها في مصنع آمور الروسي".