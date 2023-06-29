برلمانية: ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرات إيجابية في مصر رغم التحديات

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إنه بعد مرور ١٠ سنوات على ثورة 30 يونيو نلمس حدوث طفرات كثيرة فى كافة المجالات.

وأضافت النائبة رحاب موسى ، إن من إنجازات الثورة استعادت الاستقرار والأمان في البلاد بعد فترة من الفوضى والانقسامات، بجانب تحسين الأوضاع الاقتصادية وطفرة هائلة فى مشروعات البنية التحتية.



واستكملت النائبة رحاب موسي قائله ، كما شهدت مصر نمواً اقتصادياً ملحوظاً وجذب للاستثمارات الأجنبية ومشروعات قومية كبيرة، موضحا ان من انجازات الثورة أيضا تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب تطوراً كبيراً في قطاع التعليم والصحة، حيث تم بناء وتجهيز المزيد من المدارس والمستشفيات، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.



كما أشارت النائبة رحاب موسي إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع كأحد أهم إنجازات ثورة الثلاثين من يونيو، وكذا حقوق ذوى الاعاقة، ودعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا.

واختتمت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب تصريحاتها ، بأنه يمكن القول إن ثورة ٣٠ يونيو أحدثت تغييرات إيجابية كبيرة في مصر على مختلف الأصعدة رغم التحديات التي ما زالت قائمة، إلا أن الشعب المصري استطاع استعادة هويته الوطنية والارتقاء ببلاده نحو مستقبل أفضل .

ووجهت النائبة رحاب موسى، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.