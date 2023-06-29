محافظ المنوفية يتابع جهود الأجهزة التنفيذية في رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تكثيف حملات الإزالة المكبرة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أننا مستمرون فى التعامل بكل حزم مع كافة المخالفات فى المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين حفاظا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وفي هذا الإطار ، صرح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة، بأنه تم اليوم الخميس ثانى أيام عيد الأضحى، تنفيذ إزالة فورية لـ (5) حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية (3 قراريط و20 سهما) بمراكز تلا ومنوف وقويسنا عبارة عن مباني بالطوب الأحمر والأسمنت وفرشة خرسانية، مؤكدا على استمرار إدارة حماية الأراضي وبالتنسيق التام مع الوحدات المحلية بالتواجد الميداني ورصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً ، مع الاستمرار فى تفعيل تحرير محاضر التبوير والإلتزام بتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن وبالتعاون الكامل مع مديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدورى على كل الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى جديدة لضمان التعامل الفوري معها، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.