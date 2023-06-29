الشرطة اليابانية تساعد نظيرتها الأوكرانية في التعرف على قتلى الحرب

قالت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، اليوم /الخميس/، إن الشرطة الأوكرانية ستتعلم مهارات الطب الشرعي من نظرائها اليابانيين الذين اكتسبوا خبرة في التعرف على الجثث بعد كارثة زلزال 2011، وذلك لإعدادهم لمهمة تشريح جثث الضحايا في الدولة التي مزقتها الحرب.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية، قامت الشرطة اليابانية، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير 2022، بتمديد عرض المساعدة لأوكرانيا، مع توقع وصول ما مجموعه 10 من كبار المسئولين من دائرة الطب الشرعي في الشرطة الوطنية الأوكرانية إلى اليابان في 10 يوليو.

ووفقا لأوكرانيا، هناك عشرات الآلاف من الجثث مجهولة الهوية في البلاد، وجاء عرض البرنامج التدريبي بعد أن اتصلت كييف بالسفارة اليابانية في أوكرانيا عبر برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، وطلبت من المهنيين اليابانيين مشاركة خبراتهم في تحديد أعداد هائلة من الجثث.