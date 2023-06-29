أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات الخميس 29 يونيو 2023

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 29 يونيو 2023. ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في السوق المصرفي المصري، بالتزامن مع إجازة البنوك العاملة في مصر احتفالا بعيد الأضحى المبارك والتي تنتهي يوم الإثنين المقبل.

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الخميس" ثاني أيام عيد الأضحى المبارك "30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو “ العملة الأوروبية الموحدة ” مقابل الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، مقابل 33.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري حوالي 39.20 جنيه للشراء، مقابل 39.37 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل بداية اليوم حوالي 34.52 جنيه للشراء، مقابل 34.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 21.54 جنيه للشراء، مقابل 21.63 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدولار الكندي بداية اليوم نحو 23.41 جنيه للشراء، مقابل 23.51 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري نحو 20.57 جنيه للشراء، مقابل 20.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم في سوق الصرف المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء، مقابل 4.27 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري وأكثرها انتشارا واقبالا ( الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الاماراتي) فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم نحو 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي بداية اليوم الخميس نحو 100.31 جنيه للشراء، 100.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.42 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر دينار البحرين بداية اليوم نحو 81.77 جنيه للشراء، مقابل 82.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العماني نحو 80.08 جنيه للشراء، مقابل 82.12 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال القطري نحو 8.46 جنيه للشراء، مقابل 8.50 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء، مقابل 43.67 جنيه للبيع.