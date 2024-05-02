السيسي: زيادة الحد الأدنى لإعانات طوارئ العمال من 600 إلى 1500 جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره.

وأضاف الرئيس خلال الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير بالعاشر من رمضان: "كما تقرر زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل".

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بعيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

يأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلي العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العام