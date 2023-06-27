بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح المؤتمر الإيبارشي الرابع بالإسكندرية

افتتح صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المؤتمر الإيبارشي الرابع، الذي ينظمه مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

وترأس الأنبا إبراهيم إسحق، صلاة القداس الإلهي، بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وبعض الآباء الكهنة، بالإضافة إلى أبناء مختلف كنائس الإيبارشية.

وفي كلمة العظة، تحدث البطريرك حول "الكنيسة كبنيان"، مؤكدًا أهمية التعليم المسيحي في حياتنا، ثم تأمل غبطته في بعض المحطات من إنجيل اليوم.

وعقب الذبيحة الإلهية، تم الاحتفال بالذكرى الثلاثين للسيامة الكهنوتية للأب يونان شحاتة، كما حرص بطريرك الأقباط الكاثوليك، على قضاء وقت حر مع أبناء كنائس الإيبارشية، من خلال التقاط الصور التذكارية معهم.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الإيبارشي الرابع، يأتي تحت شعار "كينونيا"، انطلاقًا من الآية القائلة "نحن عاملون معًا في عمل الله"، وذلك في الفترة من السابع والعشرين، وحتى الثلاثين من الشهر الجاري.