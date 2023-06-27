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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب المحامين يهنِّئ الرئيس السيسي والأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك

نقيب المحامين عبدالحليم
نقيب المحامين عبدالحليم علام
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يتقدم نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التَّهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والأمتين الإسلامية والعربية،؛ ملوكًا ورؤساء وأمراء وشعوبًا؛ وللسادة المحامين، في مصر والوطن العربي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير واليُمنِ والبركات، وأن يعم الأمن والسلام على جميع بلادنا العربية.
كل عام وأنتم بخير

نقيب المحامين عيد الاضحى المبارك الرئيس عبدالفتاح السيسي