ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المجلس الوطني الفلسطيني يدين "تباهي" بن جفير بقتل العشرات من الفلسطينيين

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، الإثنين، تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بن جفير، وتباهيه بقتل العشرات من الفلسطينيين وتهديده بقتل أعداد أكبر لإشباع رغبته الدموية، وتحقيق رغبة المستوطنين.

وقال المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، إن تصريحات بن جفير استخفاف بالمجتمع الدولي وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان، واحتقار للمبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والدول التي وقعت على هذا الإعلان والميثاق بمواقف حقيقية لمواجهة حكومة الاحتلال قبل فوات الأوان وخروجها عن السيطرة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى دوامة من العنف والقتل ستطال الجميع.

كما طالب المجلس بإدراج بن جفير على قوائم مجرمي الحرب الذين يجب ملاحقتهم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا عقابهم.

المجلس الوطني الفلسطيني الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير فلسطين قوات الاحتلال حقوق الفلسطينيين