سيناء تنعي أحد رموزها الإعلامي "حمادة الشوادفي" مراسل التليفزيون المصري

أحدث رحيل الإعلامي الكبير "حمادة الشوادفي"، أحد رموز سيناء الإعلامية، مراسل التليفزيون المصري، ومسؤل العلاقات العامة والإعلام بإدارة طور سيناء التعليمية، ومراسل الزميلة “الوطن”، وأيقونة العمل الاجتماعي والخيري، صدمة كبيرة بين الأهالي في سيناء بأكملها جنوبها وشمالها.

ومنذ إعلان خبر وفاة الإعلامي “حمادة الشوادفي” وتحولت مواقع السوشيال ميديا كافة إلى سرادق عزاء كبير، وانهمرت تغريدات ورسائل التعزية، معتبرين أن الفقيد كان نموذجا في العطاء والعمل الخيري، ودائما ساعيا في الخير وقضاء حوائج الناس".

ونعت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، الإعلامي الكبير حمادة الشوادفي، مسؤل العلاقات العامة والإعلام بإدارة طور سيناء التعليمية، الذي وافته المنية، وسيواري جثمانه الثرى في مسقط رأسه محافظة الشرقية.

وتقدم محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعادل عتلم، وكيل المديرية، وجميع العاملين بالتربية والتعليم، وإدارة طور سيناء التعليمية بقيادة أحمد غيث مدير الإدارة، وجميع العاملين، بخالص التعازي وببالغ الحزن والأسى، لأسرة الفقيد سائلة المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.