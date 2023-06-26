رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لمجموعة من السيناريوهات بعد التمرد في روسيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن بلاده تستعد لمجموعة من السيناريوهات التي قد تنكشف نتيجة لعدم الاستقرار الناجم من تمرد مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة في روسيا.

وقال سوناك - للصحفيين خلال زيارته لمدينة /نوتنجهام/ جنوبي بريطانيا حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الإثنين/ - إن المملكة المتحدة تحلل وتراقب الوضع منذ بعض الوقت وهي على اتصال وثيق مع الحلفاء للتأكد من التنسيق.

وأضاف أنه تحدث مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا خلال الأسبوع الجاري، موضحا أنه من السابق جدا لأوانه التنبؤ يقينا بما قد تكون عواقب الأمر، لافتا إلى أنهم بالطبع مستعدون لمجموعة من السيناريوهات بشأن هذا الصدد.

وكانت قوات "فاجنر" قد وصلت على بعد 120 ميلا من العاصمة /موسكو/ قبل أن يدعو زعيم المجموعة، يفجيني بريجوجين، إلى إلغاء التمرد بعدما تم التوصل إلى اتفاق بوساطة مع الكرملين.