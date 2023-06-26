بعد انهيار عقار المنتزه.. بيان عاجل باستدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية للبرلمان

طالب النائب السكندرى بمجلس النواب محمود قاسم من الحكومة سرعة التحرك والتدخل لايجاد حلول جذرية لمسلسل انهيار العقارات بمحافظة الاسكندرية مؤكداً أنه مع بداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب فى فصله التشريعى الحالى تقدم بطلب احاطة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة خاصة أن محافظة الاسكندرية تعتبر واحدة من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية التى تتعرض باستمرار لظاهرة انهيار العقارات

وقال النائب محمود قاسم لقد أكدت فى طلب الاحاطة وجود 300 الف عقار بالاسكندرية مهددة بالانهيار وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الاجهزة الحكومية المعنية من وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بحصر هذه العقارات الا أنه حتى الان لم يتم الحصر لهذه العقارات مما يسبب قنبلة موقوتة وخطورة كبيرة على أرواح المواطنين مطالباً بسرعة حصر هذه العقارات.

كما طالب " قاسم " فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوضيح جميع الحقائق والاسباب التى وراء انهار عقار مكون من 14 طابقا في حي المنتزة أول شرقي محافظة الإسكندرية بعد ان تسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار، بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار.

وأكد النائب محمود قاسم أن مواجهة ظاهرة انهيار العقارات بمحافظة الاسكندرية يتطلب الاسراع فى تنفيذ جميع القرارات الصادرة من الاحياء بازالة العقارات التى تمثل خطراً داهماً على ارواح قاطنيها مع سرعة توفير وحدات سكنية بديلة لهم مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ادراج بيانه العاجل لمناقشته فى الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب واستدعاء وزيرى الاسكان والتنمية المحلية للرد عليه.

وكان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف قد انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

وقال المحافظ، إن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للايجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عنه.

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وشهدت منطقة سيدي بشر، بحي المنتزة شرق الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 14 طابقًا بشارع خليل حمادة، صباح اليوم الاثنين، فيما تجري قوات الحماية المدنية عمليات بحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

وكان قسم شرطة المنتزه أول قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار عقار بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني ويجري رفع الأنقاض.