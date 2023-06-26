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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ  المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المطران في بيان له نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"صباح اليوم :"باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، باسم مطرانها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم ابناء الطائفة المارونية في مصر. نرسل كلمة تهنئة ومحبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. داعين الله القدوس أن ينعم عليكم بوافر الصحة والسلام، ويوفقكم في قيادتكم الحكيمة ومسيرتكم البنّاءة لنهضة وسلامة وطننا العزيز مصر. دمتم في رعاية الله وحفظه، وكل عام وأنتم بخير".

كما أرسل المطران شيحان برقيات تهنئة بالعيد لكل من: فضيلة الأمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، و اللواء أحمد جمال عوّاد رئيس حي الظاهر والوايلي.

المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان الزائر الرسولي على شمال إفريقيا والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الاضحى المبارك