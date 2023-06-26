النيابة تصل لمعاينة موقع انهيار عقار الإسكندرية المنهار

وصل فريق من النيابة والبحث الجنائي في الإسكندرية، لمعاينة موقع انهيار عقار شارع خليل حمادة في الإسكندرية.

وكان قد انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق.

وبتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بموقع العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول.

وأكد الشريف، خلال تصريح صحفي له، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

كما وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بقطع جميع المرافق عن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابق.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابق، صادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وقال الشريف خلال تصريح صحفي له اليوم، إن العقار يستخدم كشقق ايجارخلال موسم الصيف.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى إن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابق حدث به إنشطار نصفي رأسي.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال تصريح صحفي له، أنه جاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض.