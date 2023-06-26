برلمانية: مناقشة قضية التماسك الأسري بالحوار الوطني يؤكد اهتمام القيادة السياسية بها.. فيديو

وجهت النائبة مها شعبان عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته لعقد الحوار الوطني، ومناقشة الحوار لقضية مهمة وهي قضية التماسك الأسري وهو ما يدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بمثل هذه القضايا، مشيرة إلى أنه في الأونة الأخيرة بدأت تظهر الكثير من المشكلات بسبب العنف والتفكك الأسري.

وأضافت "مها" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هناك عدة أسباب وعوامل لهذه المشكلات، مثل غياب الوازع الديني لدى الأسر وعدم الالتزام بالمبادئ والقيم الدينية، وعدم مراقبة الأسر وانخراط الأب والزوج في العمل طوال الوقت وعدم مراقبة الأطفال باستمرار، بجانب تدني الدخول في الفترة الأخيرة كان من الأسباب الرئيسية في بروز العنف الأسري.

وتابعت، أن انتشار المخدرات، من أهم أسباب العنف الأسري، بجانب التقدم التكنولوجي الذي وصل إلى مرحلة كبيرة وهو ما أدى لغياب التحاور بين أفراد الأسرة الواحدة، موضحة أنها طالبت بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية، باعتباره قانونا يحمل في طياته حفظ لحقوق الطفل وكافة أفراد الأسرة بلا استثناء.

وأردفت، أن التسريع من وتيرة ظهور هذا القانون سيساهم في القضاء على الكثير من المشكلات، كما دعت لاستحداث تشريعات ضد العنف الأسري، وأن يتم تغليظ العقوبات ضدها.