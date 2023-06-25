ضبط 283 قضية مخدرات و139 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84373 حكما قضائيا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (283) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (301) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (565,113 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (950,39 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (350,18 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (986,15 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,143 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,224 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (427 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (30 جرام ).

عدد (1672) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (139 قطعة سلاح نارى بحوزة 115 متهما) .. وذلك على النحو التالى :

(8) بنادق آلية.

(9) بنادق خرطوش .

(6) طبنجات.

(116) فرد محلى .

(162) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة .

(181) قطعة سلاح أبيض .



فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84373) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(356) حكم جناية.

(26877) حكم حبس جزئى.

(4481) حكم حبس مستأنف.

(41881) حكم غرامة.

(10778) مخالفة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين إرتكبوا (3) حوادث متنوعة .



فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهم.



فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.



فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (265) دراجة نارية مخالفة.



فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21052) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجاري إستمرار الحملات الأمنية.