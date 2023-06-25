«بن شرقي» على أعتاب العودة للزمالك و«أوسوريو» يحسم الراحلين

يضع مسئولو الزمالك، ملف الصفقات الجديدة للفارس الأبيض على رأس أولويات المجلس، قبل ما يقرب من شهر على مشاركة فريق الكرة الأول في البطولة العربية «كأس بن سلمان»، والتي تنطلق في شهر أغسطس المقبل، في السعودية، ويفتتح الفريق لقاءاته بمواجهة الاتحاد المنيستيري التونسي، يوم ٢٧ يوليو المقبل على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

ويأتي أشرف بن شرقي، نجم الفريق السابق، ولاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، على رأس أهداف الزمالك في الانتقالات الصيفية القادمة، ويرغب اللاعب في الوقت ذاته في العودة للفارس الأبيض، بعد عدم تأقلمه في الدوري الإماراتي، ورغبة الجزيرة في تدعيم صفوف الفريق بمجموعة جديدة من العناصر الأجانب، عقب الاستغناء عن جميع المحترفين، فيما يتبقى عام في عقد الجناح المغربي، وينتظر بن شرقي موقفه النهائي من جانب الإدارة.

وانتقل «بن شرقي» إلى صفوف الجزيرة، مطلع الموسم الجاري، بعقد يمتد لموسيمن، مقابل ٢.٢ مليون يورو سنويًا، ويرحب الفريق الإماراتي برحيل اللاعب على سبيل الإعارة لنادي الزمالك لمدة موسم واحد.

ويتواجد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، حاليًا في الإمارات لحسم صفقة عودة الجناح المغربي، وأبدى مجلس الجزيرة موافقته على عودة اللاعب بدون الحصول على أي مقابل مادي، وذلك بشرط تحمل الزمالك راتبه، على أن يتحمل الجزيرة جزءا من راتب بن شرقي مع الزمالك، الذي قد يصل إلى نصف مليون يورو، على أن يدفع الزمالك ١.٧ مليون يورو المتبقية.

ونظرًا للأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء يحاول أمير مرتضى، التوصل لاتفاق مع اللاعب، لتخفيض راتبه السنوي، من أجل العودة لارتداء قميص الفارس الأبيض مرة أخرى.على صعيدٍ آخر قرر خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، منح فرصة أخيرة للظهير الأيسر عبدالله جمعة، وقلب الدفاع مصطفى الزناري، بعد ظهور الثنائي بمستوى متميز في تدريبات الأبيض الفترة الماضية، ويسعى عبدالله جمعة، للوصول للجاهزية الفنية من أجل العودة لقائمة الفريق في المباريات القادمة.

ويتمسك «أوسوريو»، ببقاء الحارس محمد عواد، ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم، فيما يجهز مجلس الأبيض أكثر من بديل تحسبًا لرحيل الحارس، ويأتي أحمد ميهوب، على رأس البدلاء المطروحة لتدعيم صفوف حراسة مرمى الأبيض في الموسم القادم. وخرج الخماسي عمرو السيسي والظهير الأيمن عمر جابر وقلب الدفاع محمود شبانة والمهاجم البنيني سامسون أكينولا، أقرب الراحلين عن الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب ضعف مستواهم الفني، بالإضافة إلى عدم تفعيل بند شراء المغربي أحمد بلحاج، من نادي أسوان.

وأغلق الزمالك، صفحة كأس مصر، بعد مواجهة فاركو، في دور الـ ١٦ مساء الجمعة الماضي، ويواصل الاستعداد بدون راحة، لمواجهة غزل المحلة، في مسابقة الدوري لحساب منافسات الجولة ٣٢، في المباراة المقرر لها، مساء الثلاثاء القادم على استاد القاهرة.

ويدخل الزمالك، مواجهة المحلة، في المركز الرابع، برصيد ٥٣ نقطة، بعد الفوز في ١٥ مباراة، والتعادل في ٨ آخرين، وتلقي ٧ هزائم، فيما يأتي زعيم الفلاحين في المركز الرابع عشر، برصيد ٣٢ نقطة، ويأمل البقاء في الدوري بعد اقترابه من فرق مؤخرة الدوري.