عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "جوارديولا ونويل وجيل بايدن وتوم هانكس.. مصر قبلة مشاهير العالم".

ففي الأيام الماضية، كانت مصر تحت بؤرة الضوء كواحدة من أشهر وأفضل المقاصد السياحية وقبلة يزورها الكثير من النجوم العالميين في مختلف المجالات، لتؤكد استعادة مكانتها السياحية من جديد، خاصة أنها أصبحت تصنف كواحدة من أعلى مراتب الجودة والخدمات السياحية وسط العديد من البلدان.

في الساعات الأخيرة، تواجد على أرض مصر في زيارة خاصة لقضاء جزء من إجازته الصيفية مع أسرته المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حيث زار الأهرامات ومتحف الحضارات في القاهرة، ومن المقرر أن يزور الأقصر وأسوان.

في نفس الوقت كان التيك توكر الألماني الشهير نوبل روبنسون في زيارته لمصر، حيث لاقت ردود فعل كبيرة ومؤثرة في زيارته للمتحف المصري الكبير وشارع المعز ومنطقة الحسين ووثق زيارته بالعديد من الفيديوهات.

وفي آخر 12 شهرا زار العديد من المشاهير مصر وقضوا في معالمها الشهيرة أوقاتا رائعة، فقد زار باك ستريت بويز مصر بعد 23 عاما من ظهوره وشهرته، لإقامة حفل في العاصمة الإدارية، وعلى هام الحفل انتهز أعضاء الفريق الشهير الفرصة للاستمتاع بأجواء مصر، وعبر أفراد الفريق عن سعادتهم بتجربة زيارة مصر والتعرف على أبرز معالم القاهرة على هامش حفلهم الأول الذي أقاموه مؤخرا.

على جانب آخر، جاء الفنان العالمي توم هانكس وزوجته المنتجة ريتا ويلسون إلى مصر في زيارة خاصة لأحد أصدقائهما المقربين، وتبادل رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور لهما وهما يتناولان الطعام في أحد مطاعم منطقة الزمالك.





