بعد تمرد فاجنر.. الكرملين يعلن عن كلمة مرتقبة لـ بوتين

أعلن الكرملين عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيدلي بكلمة متلفزة، اليوم السبت، للحديث حول ما يحدث في الداخل الروسي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلن قائد مجموعة فاجنر "يفجيني بريجوجين"، عن تمرده على قيادة الجيش الروسي، مؤكدًا في فيديوهات بثها عبر حساباته على مواقع التواصل، أنه "يذهب حتى النهاية" وأنه "سيدمر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

وقال في رسالة صوتية على تلجرام: "نحن نواصل وسنذهب حتى النهاية" وذلك بعد تأكيده أن قواته "اجتازت حدود الدولة" الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا. كما أكد أن لديه 25 ألف مقاتل مستعدون للموت.